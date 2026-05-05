おととい、岐阜県高山市の奥穂高岳で男性2人が遭難し、現在も救助には至っていません。 【写真を見る】奥穂高岳で22歳と30歳の男性2人が遭難 ｢天候不良で動けない｣と通報 捜索続く 岐阜･高山市 おととい午後4時過ぎ、高山市の奥穂高岳を登山中の男性から「天候不良で動けない」と警察に通報がありました。 奥穂高岳山頂から西に550ｍほどの場所で遭難か 男性は東京都板橋区に住む22歳で、30歳の男性と2人で山に入ったというこ