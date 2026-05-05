秋田朝日放送 由利本荘市で田んぼの見回りをしていた４０代男性がクマに襲われ病院に搬送されました。男性は搬送時意識があったということです。 警察によりますと５日午前８時半前由利本荘市東由利で田んぼの見回りをしていた４０代の男性が体長およそ１ｍのクマに襲われました。 男性は顔と右腕にけがをしていて秋田市内の病院に搬送されました。 搬送時、男性は意識はあったということです。 秋田県内では今年初