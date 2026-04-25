3人組バンドMrs．GREEN APPLEが18日に開催した東京・MUFGスタジアム（国立競技場）の公演で、一部観客がスイートルーム内で騒ぎ、公演を妨げたことをめぐり、スタジアム運営会社は25日までに、利用規約を厳格化させるなどの再発防止策を取ることを発表した。この問題では、スタジアム運営会社のジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）が19日、前日18日の同公演について「MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE(