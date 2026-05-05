5日朝、秋田県由利本荘市で田んぼの見回りをしていた男性がクマに襲われ、ケガをしました。秋田県内でクマによる人への被害は今年初めてです。現場は由利本荘市東由利の田んぼです。警察と消防によりますと、5日午前8時20分ごろ、「近くの田んぼでクマに襲われ顔や手足をケガしている」と近くに住む人から119番通報がありました。クマに襲われたのは48歳の男性で、顔や右腕にケガをしてドクターヘリで病院に運ばれました。意識はあ