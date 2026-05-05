アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡での作戦を巡り、イランの小型船7隻を撃沈したと明らかにし、イランから攻撃があれば「地球上から消滅する」と強く警告しました。トランプ大統領は4日にSNSで、ホルムズ海峡でイランの小型船7隻を撃沈したと明らかにしました。AP通信によりますと、アメリカ軍の高官はイランの小型船がホルムズ海峡で民間船舶を標的にしていたと説明しています。また、トランプ氏は4日のFOXニュースのインタ