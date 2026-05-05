タイガースは４日（日本時間５日）、タリク・スクバル投手を左肘関節内遊離体除去手術のため１５日間の負傷者リストに入れたと発表した。スクバルは昨季、１３勝６敗、防御率２・２６で２年連続サイ・ヤング賞を獲得した左腕。今季も開幕から７試合に先発し、３勝２敗、防御率２・７０をマークしていた。タイガースは現在、ア・リーグ中地区でガーディアンズと並んで首位タイ。３位には村上宗隆内野手が所属するホワイトソッ