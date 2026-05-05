◇インターリーグドジャース―アストロズ（2026年5月4日ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、敵地・ヒューストンでのアストロズ戦に「1番・DH」で出場。3打席目まで無安打で、自己ワーストの22打席連続無安打となった。先頭打者として打席に立った初回はアストロズ先発・オカートの投じた初球を狙ったが、三ゴロ。フリーランドのチーム7試合ぶりの本塁打で2―2の同点とした直後の2回1死