ドイツ東部のライプチヒで4日、車が人混みに突っ込み、2人が死亡しました。警察は33歳の男を逮捕し、動機を調べています。警察によりますと、ライプチヒ中心部の歩行者専用エリアで4日、車が突っ込み、2人が死亡しました。警察は、車を運転していたドイツ国籍の33歳の男を逮捕しました。また、ライプチヒの市長は3人が重傷を負ったほか、多数のけが人がいると明らかにしました。地元メディアは不特定の人を狙った単独犯の可能性が