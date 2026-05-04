2026年4月から導入された自転車の「交通反則通告制度(青切符)」。危険な走行に対する抑止力として期待が集まる一方で、日々の交通事情に照らし合わせると「ルールだけでは解決しない」という複雑な本音も見え隠れする。今回はマイナビニュース会員310名を対象に、自転車の青切符が安全対策としてどこまで有効に機能するかを調査した。制度への期待感と、実効性を高めるために欠かせない課題について、利用者のリアルな視点を紹介す