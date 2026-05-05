【ワシントン＝栗山紘尚】ロイター通信によると、米首都ワシントンのホワイトハウス近くで４日午後、法執行機関が発砲する事案があり、１人が撃たれた。容体は不明。現場は独立記念塔に近い。当局が周辺を通行止めにして対応している。当時、トランプ大統領はホワイトハウスに滞在していた。ワシントンでは４月下旬、ホワイトハウス記者会主催の夕食会会場のホテルに武装した男が侵入する暗殺未遂事件が起きている。