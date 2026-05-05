遅刻は絶対にダメ、何事も5分前行動。そう思って日々行動している人もいるだろう。しかし、あまりに早すぎる到着は、迷惑になることもある。ガールズちゃんねるに4月下旬、「早く来すぎる人、正直迷惑に感じることありませんか？」というトピックが立ち、大きな注目を集めている。トピ主の職場では、新人が入社初日から30分以上前に来ることがあるそう。しかも1人ではないそうだ。「気持ちは分かるのですが、こちらにも準備や対応