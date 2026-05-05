タレント磯野貴理子（62）が4日放送されたフジテレビ系「ノンストップ！」に生出演。「終活」について語った。この日、磯野は同局系「はやく起きた朝は…」で共演している松居直美、森尾由美とともにゲスト出演。視聴者から「終活をどのようにやっていますか？」との投稿が寄せられると、磯野は「私はもうゆるく始めてます」と切り出し、「もう洗濯機、1年くらい持ってない。洗濯機、もう家にないの。全部手で洗って、（一部は）近