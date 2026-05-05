「年齢」「遺伝」には逆らえない─かつて、そう言われていた定説が覆されつつある。「遺伝子の働き方にスイッチを入れることで、心身は生まれ変わります」と説明するのは、アンチエイジングの第一人者・日比野佐和子医師。肌・髪・身体、さらには心の状態まで─これまでの常識を変える、“キレイ”の作り方をご紹介!この記事のすべての写真を見るもう年だから仕方ない。母もそうだったから─。シミやたるみ、薄毛、太りやすい