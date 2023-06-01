１日、「一念敦煌」石窟芸術展で彩色塑像の制作工程について学ぶ来場者。（広州＝新華社記者／〓瑞璇）【新華社広州5月4日】中国広東省広州市の広州芸術博物院（広州美術館）で1日、「一念敦煌」石窟芸術展が始まった。敦煌研究院、同博物院などの共催で、会期は10月31日まで。敦煌莫高窟（ばっこうくつ）の開削と造営、保護から革新に至る千年の歩みや敦煌芸術の魅力と伝承を紹介しており、壁画の模写や星座をテーマにし