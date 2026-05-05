アメリカ南西部のニューメキシコ州で、築100年の歴史を持つ老舗レストランの建物が崩壊する瞬間がカメラに捉えられた。建物は老朽化による危険性が指摘されており、使用禁止の措置が取られて閉鎖されたばかりだった。突然崩れ落ちた老舗レストランニューメキシコ州で4月27日に撮影されたのは、建物が崩壊する瞬間だ。車が通り過ぎようとした瞬間、突然、青色の建物の壁が崩れ落ちたのだった。塵などが大きく舞い上がって歩道を覆い