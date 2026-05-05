お笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）が、5日までにXを更新。ひざに痛風が出たのではないかと不安を示した。公式プロフィルによると、たかおは身長183センチ、体重130キロ。痛風持ちであることをオープンにしており、腫れ上がった足の写真をXに何度か投稿してきた。たかおは4日、「痛風有識者の皆様へ」とXを更新。「一昨日舞台で膝を少し痛める、次の日も痛いなぁと思っていて、お腹が空いたので油そば特盛を食べる（