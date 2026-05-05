通過時間「2時間超」の予想も2026年のゴールデンウイークも終わりに差し掛かり、本日5月5日（火）は各地の高速道路で激しい渋滞が予測されています。特に上り方向では最大40kmを超える予想となっている区間もあり、いわゆるUターンラッシュがピークを迎えます。【“紫色”の激混み表示も…】5月5日の渋滞予測を画像で見るNEXCO各社が発表している予測情報のうち、おおむね20km以上の激しい渋滞が起こるとされている区間は次の