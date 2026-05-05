チェルシーは4日、同日行われたノッティンガム・フォレスト戦で負傷交代したU−19イングランド代表FWジェシー・デリーの状態に関する声明を発表した。チェルシーは4日、ホームで行われたプレミアリーグ第35節でノッティンガム・フォレストと対戦し、1−3の敗戦を喫した。同試合でプレミアリーグデビューとともにトップチームで初スタメンを飾ったデリーだったが、前半終了間際の45分にはセットプレーの競り合いの際に相手DF