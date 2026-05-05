ミゲル・バルガス内野手が地元メディアに語ったホワイトソックスの村上宗隆内野手が、メジャー1年目ながら早くもチームの精神的支柱として絶大な信頼を集めている。ロッカーが隣同士のミゲル・バルガス内野手が地元放送局の番組に出演し、村上の野球に対する姿勢やリーダーシップを「勝つことにこだわっている」と絶賛した。バルガスは4月30日（日本時間5月1日）、地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」の番組にゲスト出