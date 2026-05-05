北海道・岩見沢市内の空き家で砲弾のようなものが見つかりました。現場付近では一時住民が避難しましたが、自衛隊によって回収されました。砲弾のようなものが見つかったのは、岩見沢市栗沢町最上の空き家です。きのう午後2時ごろ、空き家を管理する人から「数年前に遺品整理をしていたら、砲弾のようなものを発見した」と道警本部にメールで相談がありました。見つかったのは長さおよそ15センチ、幅およそ5センチの砲弾のよ