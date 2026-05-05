アメリカのホワイトハウス近くで銃撃戦があり、2人が負傷しました。地元メディアによりますと、ワシントン・ホワイトハウスの近くで4日午後、シークレットサービスと武装した男の間で銃撃戦が発生しました。私服の警察官が銃のようなものを持った不審な男を発見し追跡したところ、男が発砲し、応戦したということです。男の容体は明らかになっていません。近くにいた15歳の通行人も流れ弾に当たって負傷しました。当時、トランプ大