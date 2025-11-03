ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö´°Á´ÂÎ¡×¤Ø¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£³Ï¢ÇÆÃÇ¸À¡¡»Ë¾å½éà¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤²¦Ä«á»ÏÆ°¤«
¡¡»Ë¾å½é¤Îà¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤²¦Ä«á»ÏÆ°¤«¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢Áá¤¯¤âÍèµ¨¡Ö£³Ï¢ÇÆ¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ä¡¼¥É¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë£µ¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¬ÀÏµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤·¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëÅÀ¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Ï£²ÅÙÌÜ¤ÎÉª¼ê½Ñ¤«¤é´°Á´Éü³è¤·¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ï³«Ëë¤«¤éÅêÂÇ¤Î¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£º£Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂè£·Àï¤ËÃæ£³Æü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ö¤ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡Ö¤â¤Ï¤äÀ©¸Â¤Ê¤·¡££Í£Ì£Â»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÆóÅáÎ®´°Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó£´£·¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤¬¤éËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£·¡¢Ã¥»°¿¶Î¨£±£±¡¦£¹¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Íèµ¨¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¸õÊä¤ËºÆÉâ¾å¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂ³¤¯ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢»³ËÜ¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¤½¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤¬²Ã¤ï¤ë¹ë²Ú¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ØÅ¦¡£µ»ö¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜ¤ÏÍèÇ¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ðµé¤Î°ÂÄê´¶¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·»Ï¤á¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÏºÆ¤ÓÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ÇÍèµ¨¤Î³Î¼Â¤ÊÈëÌ©Ê¼´ï¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤âÉ¾¤·¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¡ÖÆüÊÆº®À®¥É¥ê¡¼¥àÀèÈ¯¿Ø¡×¤¬´°À®¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Î´°Á´ÉüÄ´¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£º£µ¨¤Ï³«ËëÁ°¤«¤é¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡ÖÍèµ¨¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ðµé¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢°ì»þÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛÎÏ¤Ë¤âºÆ¤Ó»¿¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£µ»ö¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤³¤½¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¤¤Æº®Íð¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áí¤¸¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÀï½Ñ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÍ£°ì¤Î»Ø´ø´±¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Âè£·Àï¤Ç¤ÎÅª³Î¤ÊÁª¼êµ¯ÍÑ¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò°µÅÝÅª¶¯¤µ¤Î²¦À¯¤ËÎã¤¨¤Æ¡ÖÈà¤ÎÌîµå´ã¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤¤¤¦Ì¾¤Îà²¦Ä«á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³°ÌîÊä¶¯¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¿Ø¤ÎºÆ·ÀÌó¤ò¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»Ë¾å½é¤Î£³Ç¯Ï¢Â³ÇÆ¼Ô¤Ø¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬´°Á´Éü³è¤·¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤âÂ³¤¯¡½¡½¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤Î³èÌö¤¬ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏºÆ¤ÓÌîµå¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡£¤³¤ì¤Ïà¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥À¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥£¡ÊÂçÃ«²¦Ä«¡Ëá¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£