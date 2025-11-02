ワールドシリーズ第７戦に先発した大谷翔平（ロイター）東スポWEB

ドジャースがWS連覇 登板準備巡り「大谷びいき」という批判も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドジャースが現地時間1日、ワールドシリーズ制覇を達成した件
  • 同日の第7戦では、大谷翔平を巡る批判の声もあると米メディアが伝えた
  • 第1打席後の約3分間の登板準備がファンの反感を買ったと報じている
記事を読む

関連の最新ニュース

ドジャースがワールドシリーズ連覇

おすすめ記事

  • 西武の田村伊知郎投手、元山飛優選手、野村大樹選手
    【西武】田村伊知郎・元山飛優・野村大樹の3選手と来季の契約を結ばず　球団やファンへ感謝のコメント記す 2025年10月27日 12時31分
  • 日本一の座をつかみ胴上げされるソフトバンク・小久保裕紀監督【写真：時事】
    「思い切った大胆な采配をした」王貞治会長が小久保監督を称賛　昨年の“忘れ物”を取り返す…5年ぶりの日本一 2025年10月31日 15時55分
  • Ｓを控え、さばき上昇中の塚越海斗
    【若松ボート・ミッドナイト】塚越海斗 ３着発進で手応えもまずまず「操縦性が良くなれば戦える」 2025年11月1日 1時35分
  • 映画『愚か者の身分』（公開中）（C）2025映画「愚か者の身分」製作委員会
    北村匠海が“橋渡し役”に、映画『愚か者の身分』林裕太、綾野剛と3人の信頼関係映す特別映像公開 2025年10月29日 17時0分
  • 本塁打を放ったドジャース・大谷翔平【写真：荒川祐史】
    大谷翔平に驚愕「一流でもたまにしか出ない」　敵軍は白旗…専門家が称えた221勝右腕“粉砕弾” 2025年10月29日 7時10分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」
    2. 2. 主婦殺害 容疑者の卒アル入手
    3. 3. 不倫騒動めぐり15時間抱きしめて
    4. 4. 松本人志が生配信 反響相次ぐ
    5. 5. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
    6. 6. Amazon配達で副収入 意外な利点
    7. 7. ド軍初のWS連覇 由伸が執念連投
    8. 8. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
    9. 9. 信用組合が反社に計10億円提供か
    10. 10. 岩屋毅前外相 高市政権に注文
    1. 11. 英孝 好きなものを伝えない理由
    2. 12. 前代未聞 今田のグラビア爆売れ
    3. 13. 三浦瑠麗氏の「意外な現在」判明
    4. 14. 大悟降板 服に意味深なメッセ
    5. 15. ツキノワグマ食べた 注目集める
    6. 16. 石破氏より 高市氏は「積極的」
    7. 17. 大谷KO…ド軍監督にファン大激怒
    8. 18. ド軍WS連覇 LA全域に「警報」か
    9. 19. 松本人志が活休中にしていたこと
    10. 20. 上半身だけの遺体を発見 横浜市
    1. 1. 主婦殺害 容疑者の卒アル入手
    2. 2. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
    3. 3. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
    4. 4. 岩屋毅前外相 高市政権に注文
    5. 5. 三浦瑠麗氏の「意外な現在」判明
    6. 6. 上半身だけの遺体を発見 横浜市
    7. 7. 主婦殺害「これが容疑者ですね」
    8. 8. 高市首相批判に怒り「恥を知れ」
    9. 9. 古川氏「外国人から入国税を」
    10. 10. 話題のユニクロ服を買えぬ理由
    1. 11. 石破前首相の残念すぎる呼び名
    2. 12. 内臓脂肪を減らす薬 油漏れ実態
    3. 13. 安倍元首相殺害 単独犯ではない?
    4. 14. 主婦殺害 鑑定結果の前日に出頭
    5. 15. 主婦殺害 女が一転DNA型を提出
    6. 16. 死亡ひき逃げ 人と思わなかった
    7. 17. 「育児してるけど」に妻ブチギレ
    8. 18. 主婦殺害 息子が初めて胸中語る
    9. 19. 主婦殺害 「関係者だったとは」
    10. 20. 校門前にクマ 猟友会が出動拒否
    1. 1. 石破氏より 高市氏は「積極的」
    2. 2. 生前整理「悲しい依頼」の実態
    3. 3. 緊急事態 与党トップ釈明会見へ
    4. 4. 小野田氏 英語スピーチ裏話暴露
    5. 5. 高市氏と台湾の握手 中国が抗議
    6. 6. 怒らない人ほど注意が必要な訳
    7. 7. 紀子さま言い間違い 注目集まる
    8. 8. 男性の尿飲む男 想像超えてくる
    9. 9. 橋下徹氏 維新藤田氏をバッサリ
    10. 10. 「サナエ」「ドナルド」呼び合う
    1. 11. 小野田氏 記者の質問に毅然回答
    2. 12. 公設秘書側への発注中止　維新藤田氏、疑惑報道受け
    3. 13. 田久保氏失職も「やりきれない」
    4. 14. 悲痛な留守電 変わり果てた母
    5. 15. ローソンで衝撃 犯罪動画が拡散
    6. 16. 雅子さまの馬談義 武豊が驚愕
    7. 17. 今解散すれば自民議席は爆増か
    8. 18. ローチケ チケット台紙100枚紛失
    9. 19. 首相の地元で「高市フィーバー」
    10. 20. 衆院解散は「考えている暇ない」
    1. 1. 英列車内で乗客が次々と刺される
    2. 2. ニューギニア島の物価に衝撃
    3. 3. 高市首相の投稿 中国側が非難
    4. 4. 石破前首相を「大物」が痛烈批判
    5. 5. 女に仮釈放なしの終身刑 仏で初
    6. 6. 目に歯を移植 視力を取り戻す
    7. 7. 英列車で乗客が刺される 9人重体
    8. 8. 米格安航空 旅客機が急降下
    9. 9. 最も悪名高いトイレ? 米で競売へ
    10. 10. 2PM・テギョンが結婚を発表
    1. 11. ウクライナ 160カ所の攻撃成功
    2. 12. 李在明氏 高市首相と会談した訳
    3. 13. 韓国の人気チアガールの大胆な姿
    4. 14. 年下モデルに子を産ませ、別の女性と結婚したとされる『私の頭の中の消しゴム』俳優　息子の近況を公開され騒然
    5. 15. 指輪型のGalaxy Ringが膨張
    6. 16. 時速240キロで逃走中 大事故発生
    7. 17. ペロシ氏去就 若手の態度注目
    8. 18. いじめ疑惑の俳優 1審で敗訴
    9. 19. 中国宇宙ステーション 新実験へ
    10. 20. 習近平氏 歴史や台湾問題で要求
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 信用組合が反社に計10億円提供か
    3. 3. 中学受験が子の生涯所得に影響か
    4. 4. ヤクルト1000ブーム終了で急失速
    5. 5. くら寿司「極上かに」フェア開催
    6. 6. 「当たらない天気予報」規制強化
    7. 7. 死ぬにも金かかる東京…不満急増
    8. 8. 退職代行 自社で利用は許さない
    9. 9. 国保 外国人らの保険料前納可に
    10. 10. 退職金2200万円も...老後に不安
    1. 11. コンタクトつけたまま入浴はNG
    2. 12. iPhone Air 需要ほぼなかった?
    3. 13. 文京区の「給与が高い上場企業」
    4. 14. 定年=引退は古い? 定年後の仕事
    5. 15. 副業の収入月3万円 申告は必要?
    6. 16. 横浜市「住民税が高い」ワケ推測
    7. 17. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
    8. 18. 最新型「ホンダジェット」が降臨
    9. 19. 珍しいコインをマニアが解説
    10. 20. Luupの新車両Unimo 早速懸念の声
    1. 1. iPhoneはAIがろくに機能してない
    2. 2. Adobe 研究中の新技術の一部公開
    3. 3. 宇宙服にも採用 防寒アウター
    4. 4. 楽天ペイでお得に決済する方法
    5. 5. Amazonタブレットが40%オフに
    6. 6. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
    7. 7. 1枚でいい フライパンで魚を焼く
    8. 8. 傘の「悩み」を解決する2代目
    9. 9. 「えきねっと」2000ポイントも
    10. 10. E7専用DACカード E7専用発売へ
    1. 11. 米アマゾン 人員削減の理由語る
    2. 12. Blueskyのユーザー数が4000万人を突破、「低評価」機能のベータ版も登場
    3. 13. スマホにマイナカード追加で障害
    4. 14. 純正キーボードがないiPad mini
    5. 15. ケルヒャーの高圧洗浄機が6%OFF
    6. 16. 小さくてもタフ 簡単な焼き網
    7. 17. 「iOS14」さっそく脱獄される?
    8. 18. ストレンジ コミュニティー！「Strange Community Vol.55 at B-flat」開催
    9. 19. 【Numbers to know】Glossy編（10/25〜10/31）： P&G 、1Q売上3％増　SK-IIが2桁成長　ほか
    10. 20. 日本アニメの海外配信を担当するCrunchyrollで字幕の品質が著しく低下している理由とは？
    1. 1. 不倫騒動めぐり15時間抱きしめて
    2. 2. ド軍初のWS連覇 由伸が執念連投
    3. 3. 大谷翔平「由伸が世界一の投手」
    4. 4. 大谷KO…ド軍監督にファン大激怒
    5. 5. ド軍WS連覇 LA全域に「警報」か
    6. 6. 山本由伸「久しぶりに涙が出た」
    7. 7. WSで由伸MVP 日本人は松井氏以来
    8. 8. ブ軍敗れ呆然…ゲレーロJr.は涙
    9. 9. WS連覇の裏で「大谷びいき」物議
    10. 10. 引退カーショー「オーマイゴッシュ！」　目に涙が…世界一で223勝＆ド軍一筋18年のキャリアに幕
    1. 11. ド軍同点に呆然「吐き気がする」
    2. 12. 大谷を挑発したVIP炎上 家に帰れ
    3. 13. 読売新聞「あってはならない事」
    4. 14. 由伸が笑顔「やり切りました」
    5. 15. 原監督 全日本大学駅伝の予想は
    6. 16. 山本由伸がMVP「サイコパスだ」
    7. 17. 敗北のブ軍監督 本当につらい
    8. 18. 今季限りで現役引退の本田圭佑氏、来季から古巣の西武で打撃投手として第二の人生　「恩返しをしたい」
    9. 19. 朗希の悲劇 明らかな誤審と怒り
    10. 20. 大谷神対応 一生嫌いになれない
    1. 1. 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」
    2. 2. 松本人志が生配信 反響相次ぐ
    3. 3. 英孝 好きなものを伝えない理由
    4. 4. 前代未聞 今田のグラビア爆売れ
    5. 5. 大悟降板 服に意味深なメッセ
    6. 6. アッコにおまかせ 来年3月に終了
    7. 7. 松本人志が活休中にしていたこと
    8. 8. NGない上原亜衣 唯一の辛い撮影
    9. 9. ウンチついてる 女子アナに賛否
    10. 10. 美人ラーメン店主 SNSで人生激変
    1. 11. 押尾学氏 絶頂期の月収を明かす
    2. 12. 高市首相を批判 柴田淳が炎上
    3. 13. 不倫の投手へ 15時間抱きしめて
    4. 14. NHK未解決事件 逮捕のテロップ
    5. 15. すげー 松本人志凄すぎてうなる
    6. 16. セクシー田中さん悲劇で業界激変
    7. 17. 深田に「痩せすぎ?」心配の声が
    8. 18. フジ「前代未聞の事態」発生の訳
    9. 19. 人気絶頂の中…川越シェフの現在
    10. 20. ライブ会場のトイレで出産 賛否
    1. 1. 25歳上のおじさんと…結婚10年目
    2. 2. 小栗旬の秘蔵っ子 父は大物歌手
    3. 3. 内縁の妻がいた まさかの遺言書
    4. 4. 正直不快…歯医者で決意の訴え
    5. 5. お酒1杯で気絶 便座を背もたれに
    6. 6. 憧れのディーラー 1台も売れず
    7. 7. セイコー 腕時計の新しいモデル
    8. 8. 「十川」はなんて読む？「とがわ」でも「じゅうがわ」でもありません！
    9. 9. 減量を成功させる食事制限のコツ
    10. 10. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
    1. 11. 彼の父が結婚反対「殺す」と暴言
    2. 12. 「ラプンツェル」デザインが待望
    3. 13. UNIQLO&JW ANDERSON コラボ名品
    4. 14. ZARAのグレースカートに注目
    5. 15. 夫は愛妻家 2年も不倫して裏切
    6. 16. メイクのプロが無印でリピート
    7. 17. 男女の友情 ゆるされるのか
    8. 18. 毒親育ちが対人関係悩みやすい訳
    9. 19. カルディ スヌーピーカレンダー
    10. 20. ワークマンのコスパいいバッグ