関西大の宮本勝浩名誉教授が11日、ドジャースの大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の活躍によるポストシーズンの経済効果を発表。約1328億6966万円との数字をはじき出した。今季リーグ優勝を果たした阪神の経済効果は全国で約1084億4513万円で、1年かけたその数字を3人、それも約1カ月で上回った。宮本名誉教授は「ドジャースの金額は日本人3選手がたった1カ月で創り出した経済効果であることは、驚嘆に値する