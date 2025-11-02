ドラゴンボール大好きのオーバメヤング、木村太陽さんが孫悟空のフィギュア贈呈！「ありがとう、息子がコレクションしてるんだ」

昨年3月に68歳で亡くなった漫画家の鳥山明さん。

同氏が手がけた『ドラゴンボール』は、世界的人気を誇り、サッカー界のスター選手にもファンが多い。

かつてドルトムントで香川真司とプレーしたガボン代表FWピエール・オーバメヤングもそのひとり。

ウサイン・ボルト級の快足を持つアタッカーとして活躍した彼は、バルセロナ時代にドラゴンボールを使ったゴールセレブレーションを披露。また、ドラゴンボール仕様の特注スパイクも履いたことがある。

さらに、悟空とベジータが合体したベジットのタトゥーを足に彫っているほど。

36歳になったオーバメヤングは、現在、フランス1部のマルセイユに所属している。

そうしたなか、Instagramのフォロワー数199万人を誇る木村太陽さんがオーバメヤングにドラゴンボールのフィギュアをプレゼントしていた。

悟空のフィギュアを貰ったオーバメヤングは、ありがとうと感謝しつつ、息子もグッズをコレクションしていることを明かしていた。親子でドラゴンボール好きのようだ。

なお、太陽さんは、人気フリースタイラー兼インフルエンサー。ツエーゲン金沢ユースに所属経験があり、北陸大学時代は天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会の石川県予選で優勝したこともあるとか。