世界的サーカス団「シルク・ドゥ・ソレイユ」で活躍する池田一葉さん。夫と4歳の息子を帯同し、世界中をツアーで巡る生活を送ってきました。現地ごとに保育園を探す“究極の保活”や、異文化のなかでの子育てに奮闘した日々とは──。

【写真】「メイク姿のママにギャン泣き!?」アクロバティックな子守りも飛び出す世界的サーカス団の子育ての様子を公開（全16枚）

11個の保育園を転々とした長男は当初泣くこともあったが、徐々に変化を受け入れる耐性が身につき、泣かなくなった

── 2017年に「シルク・ドゥ・ソレイユ」に入団。コロナ禍に出産し、2022年に舞台に復帰してからこれまで、ご家族を帯同して世界ツアーを回られてきました。これまで何か国を巡ってきたのでしょうか？

池田さん：息子が産まれてから、欧米を中心に6か国11都市を回りました。IT会社でプロジェクトマネージャーをしているアメリカ人の夫だけ一時的に帰国していた時期もありましたが、基本的に夫と息子を帯同してツアーを回っていました。いま息子は4歳なんですが、ベビーシッターさんに預けていた時期を除くと、これまで11個の異なる保育園に通ったことになります。

── 滞在先の各国でその都度、保活をするということですよね？考えるだけで大変そうです。

池田さん：本当に大変でした。ツアーの巡業先で滞在できるアパートメントはだいたい4か月前にわかるんです。そこから、通える保育園を自分でイチからリサーチしてリストアップします。さらに「こういう事情で決まった期間だけそちらに住むのですが、空きはありますか？」と片っ端から電話をかけるんですが、すぐに決まることはまずありませんでした。

── 日本のように保育園に空きがないという感じですか？

池田さん：そういう場合もありますが、各国で保育や幼児教育に対する制度が違うことも大きいです。たとえばカナダやアメリカには、公立の保育園というものがそもそもありません。そのため、義務教育以前は家庭で面倒を見るか、私立に入れるかしかないという状況でした。私立でも、途中入園を受け入れてくれないところがあったり、そもそも保育料がべらぼうに高く、断念せざるを得なかった場合もありました。

── べらぼうに高い保育料とは、いくらくらいなんでしょう？

池田さん：だいたい20万円くらいからで、高くて断念したところでは1か月60万円でした。とにかく条件の合うところをひたすら探すんですが、次の滞在先と時差もあるので、仕事の合間をぬって時間を見つけては、ひたすら電話で保活をしていました。

6週間くらいで滞在期間が終わる都市もあるので、そういうときは2、3都市先の預け先まで調べなくてはなりません。次の都市の園が見つかって「は～、よかった…で、その次はどこだっけ？」と、ずっと保活をしている感じでした。

── 各国で保活をしていて意外だったことはありますか？

池田さん：欧米がトイレトレーニングに対して厳しいのが意外でした。息子が3歳になる年に探したアメリカの保育園では、条件も合って入園する前提で面談も済ませていました。でも最終段階で「トイレトレーニングは完了していますか？」と聞かれ「まだ完璧ではなくて…」と答えると「じゃあ、完了できたらまた連絡くださいね」と言われてしまって…。

── やっとみつけた園が入園保留になってしまうと絶望しますよね。

池田さん：まさかその条件で入れないと思わなかったので、驚きました。結局、そうしたサポートもしてくれる別の園をやっとの思いで探して、住んでいるところから1時間かけて通うことになりました。

── 保活事情の違いでいちばん驚いた国はどこですか？

池田さん：ベルギーです。まったく知らなかったのですが、ベルギーでは保育園は2歳までで、3歳からほぼすべての子が幼稚園に行き始めるそうなんです。そして、公用語のフランス語、オランダ語、ドイツ語のどれかを第一言語にするか家庭で決め、その言語のうちどれかひとつを理解して話せるようになってから入園する、というシステムだと聞きました。当時、息子は3歳でしたが、どれも話せないので「あれ…入れるところがそもそも…ない？」となって。

── トイレの次は言語問題…。日本とまったく違いますね。

池田さん：お手上げ状態になってしまったんですが、ちょうど現地のスタッフさんで、私たちのことをすごく気にかけてくださる方がいたんです。幼稚園ではなくて、3歳まで受け入れてくれるオランダ語の保育園をなんとか見つけてくださり、入ることができました。

── 息子さんは日英のバイリンガルだそうですが、オランダ語は新しい世界ですよね。

池田さん：英語がわかる先生がひとりいて、サポートしていただけました。それでも少し心配でしたが、園で聴いたオランダ語の歌に合わせて踊っているうちに、楽しんでくれてホッとしたのを覚えています。

ただ、保育園が見つかっても安心はできません。ショービジネスは夜や週末が仕事の中心なので、夜は現地でベビーシッターさんを探す必要があります。つまり、保育園とシッターの2つの預け先を常に確保しなくてはならないんです。

私が稼いだお金は全部飛んでいった

アメリカ人夫はリモートワークをしながら池田さんの巡業に帯同した

── ダブルで保活とは大変さが2倍ですね。旦那さんはアメリカ人だそうですが、夜も仕事をすることが多いのでしょうか？

池田さん：リモートワーク可能な会社なので世界中で働くことはできるんですが、アメリカのビジネスアワーで働いているため、ヨーロッパ滞在中は時間がずれてしまいます。息子を迎えに行く時間にミーティングが入ることもあるので、シッターさんが必要なときがあるんです。

── それでシッターさんも必要なんですね。

池田さん：ヨーロッパでは英語を話すシッターさんが少なく、英語で探せるウェブサイトがない国もあります。結局そのときは、最終手段として、アメリカから信頼できるシッターさんを連れていくかたちになりました。

── かなり費用がかさみそうですね。

池田さん：飛行機代、お給料、保険料、家賃など、かなりの金額でした。ありがたいことに夫が働いてくれているのでなんとかなりましたが、正直なところ私が働いて稼いだものは全部飛んでいきました。「働けども、働けども…」という感じでしたが、「ツアーに出て、世界中を家族と一緒に見られる」と考え、「経験を買っている」と思うことにしました。

「次の国の保育園は？」団員同士で盛り上がり

── 1日のタイムスケジュールはどんな感じですか？

池田さん：公演がある日は朝7時ごろに起きてお弁当を用意し、息子を保育園に送り出します。夕食の準備をして午後2時ごろに仕事場へ向かい、終演は夜11時ごろ。夫と息子はすでに寝ているので、帰宅後に少しリラックスしてから深夜1時に就寝する、という毎日でした。

── 池田さんのように、家族を帯同している女性パフォーマーは多いのですか？

池田さん：私が入団した当初はそんなにいませんでしたが、コロナ禍で公演が全休止したときに子どもを授かった出演者が多く、私もそのひとりでした。ただ、パパもサーカス関係者というカップルが多いですね。

── 池田さんの旦那さんはまったく別業界で働いているそうですね。

池田さん：うちのように、帯同しているパートナーが別業種というのは、シルク・ドゥ・ソレイユのなかでも珍しいパターンです。夫は私のやりたいことに賛同してついてきてくれましたが、本当にいろいろ大変だったと思います。本当は日曜大工などをしながら家にいるのが好きな人なんです。それなのに海外を周って、現地での保活が大変だったり、生活の労働時間が変わったり…。でも、事あるごとに「一葉のおかげで、いろんな国を見られたよ」とか「こんな経験ができたよ」と言ってくれて、家事や育児も助け合いながら一緒に頑張ってくれました。ありがたいことです。

──「団員ならでは」の子育てトークで盛り上がることもあるのでしょうか？

池田さん：「家族と世界を巡るツアー生活」というすごく特殊な環境での「子育てあるある」で盛り上がります。いつも「次の国で保育園、どうする？」みたいなことから始まって「シッターさん、見つかった？」などの話をしています。保育料は国によって違うので「ここの保育料とシッターさんの相場、高いよね～」という話になることも。同じショー内で子どもを帯同している親たちのグループチャットがあって、滞在先で英語が通じる小児科の情報とか、オフに行く子どもの遊び場とかについて、みんなで共有し合っていますね。

世界的サーカス団は、子守もアクロバティック

── 家族ぐるみで交流する機会もあるのでしょうか？

池田さん：日曜日が「家族デー」となっていて、普段は私たち団員がトレーニングしているテントに家族が来て遊べたり、そこで社食も振舞われたりするんです。親たちに教えてもらって、子どもたちが宙づりになって遊んでいます。息子も赤ちゃんのときに、パフォーマーに抱っこされながらトランポリンでクルッと回って遊んでもらったことがあります。

── 赤ちゃんを抱っこしてトランポリンで回転？

池田さん：サーカス団員でプロなので、どうしたら安全にできるかわかっていますし、彼らにとっては極めて普通のアクションなんですよね。トランポリンを横に並べて、子どもをポンと投げてキャッチし合うなど、一般の人が見たら驚くようなこともできてしまいます。

── アクロバティックな子守ですね（笑）。

池田さん：「手元のストラップを離したら落ちてしまうから、しっかり持つように」と説明すると、子どもたちはしっかり理解してくれます。結構、高さのあるテントの天井付近をグルグル回っている子もいましたね。

── 所属していた「キュリオス」というショーは、19世紀の産業革命の時代を彷彿させる舞台で、風変わりなキャラクターたちが登場します。池田さん演じるクララはストーリーに関わる大事なメインキャラクターのひとりですが、息子さんが感染症などで体調を崩したときは、どうしていましたか？



池田さん：バックアップシステムがあり、普段はアクロバットを担当する方が私の代役を務めます。息子が胃腸炎やインフルエンザになったときはその人に連絡を入れるのですが、子どもができる前はほとんど休んだことがなかったので、とても申し訳ない気持ちになりました。「本当にごめん、明日は息子が体調不良で休むから、バックアップをお願いします」と恐る恐るメールしたのを覚えています。でも、「なぜ謝るの？子どものそばにいるのが当たり前でしょう？」と言われて、拍子抜けしてしまいました。

── それはワーキングマザーとしては助かりますよね。

池田さん：すごく救われましたね。しかもそういう価値観を持っているのが1人や2人ではなくて、上司も含め全員なんです。プロフェッショナルとして仕事にはげみながら、自分や家族の体調不良に関しては「こちらでどうにでもできるから」という感覚なので、それはすごくありがたいです。

メイク姿にギャン泣きした息子が「サーカスオタク」に

泣く長男をあやしに来てくれた同僚もメイクをしており、長男は泣き止まなかった

── 現在4歳の息子さんは、母親の仕事についてどのくらい理解していますか？

池田さん：コロナ禍が終わってツアーに戻ったときはまだ1歳だったんですが、息子が夫に連れられて仕事場に来て、舞台用のメイクをしている私に初めて会ったときは大変でした。「だ、誰…？？」みたいにギャン泣きされてしまって…。

── たしかに特殊なデザインのメイクですよね。

池田さん：お母さんの匂いがして声もするのに、あのメイクでは誰なのかわからないんですよね（笑）。あまりにも泣いてしまうので、同僚たちが息子をあやそうと集まってくれたんですが、その人たちもメイクをしているので、トラウマになってしまわないか心配するほど泣いてしまいました。

でもメイク姿の私を徐々に受け入れてくれて、それからは私のショーを熱心に観るようになりました。最終的には「サーカスオタク」になるほど、ショーが大好きでたまらなくなったようです。先日スペインで6週間のツアーがあったときは、毎日のように観に来てくれて、音楽からセリフまで全部覚えました。関係者の家族だけが入れるバックステージから観ることもあり、後ろの方の動きまで細かいところも覚えてしまうほど大好きみたいです。

── シルク・ドゥ・ソレイユのショーが息子さんの心を動かしたんですね。

池田さん：実はツアーで世界中を一緒に回ることについて、罪悪感をおぼえることがありました。拘束時間が長く、土日も仕事。最初のころは保育園が替わるたびに泣いてしまう息子を見て「私の仕事のせいで…」と思うこともありました。でも、これだけサーカスが好きになってくれたなら、意味があったと思えるようになりました。

── 変化の多い生活も徐々に受け入れてくれるようになりましたか？

池田さん：最初は転園するたびに「この世の終わり」のように泣いていたのが、「また新しい学校ね！オッケー！」という感じになり、最終的には泣かなくなりました。変化があっても大丈夫なんだ、と理解してくれたのだと思います。

大変なことも多い生活ですが、家族で各国を巡るなかで、それぞれの教育や、暮らしに触れられたのは本当に貴重な経験でした。息子には、いろんな国の人が周りにいるのが当たり前だと感じられる、そんな多文化や多様性への価値観が、大人になっても自然に残っていてくれたらうれしいですね。

家族とともに世界を巡りながら、母として、パフォーマーとして全力で走り続けてきた池田一葉さん。その日常のさなか、まさかの病が彼女を襲います。公演中に受けた「乳がん」の告知──。しかし、死の恐怖と向き合うなかで、老化や下り坂であることすら愛おしいと感じるようになったそう。闘病当初は「ショーにはもう戻らないんだろうな」と思っていたそうですが、夫のあと押しもあり、今年の春に舞台に復帰しています。

取材・文／石野志帆 写真提供／池田一葉 サムネイル画像／Chih min Tuan