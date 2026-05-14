俳優・坂上忍（58）が14日までに更新されたYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」にゲスト出演し、MCを務めていたフジテレビ「バイキング」に関する驚きの情報を明かす場面があった。「バイキングのスタッフの人数」という話題になると、坂上は「250人ぐらいいたんですよ」と告白。実業家・西村博之（ひろゆき）氏も「すげぇな!」と驚きの声をあげていた。そこで坂上は「僕はやって初めて分かったんですけど、5曜日あって