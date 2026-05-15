愛知県みよし市の住宅で、生後6か月の男の子を布団で包み込んで殺害しようとしたとして、母親が逮捕されました。 逮捕されたのはみよし市三好町の職業不詳・平島めい容疑者(30)です。警察によりますと、平島容疑者は5月14日午前10時40分ごろ、自宅で、生後6か月の男の子の体を布団で包み込んで放置し殺害しようとした疑いが持たれています。 男の子は、意識不明の重体です。平島容疑者は男の子の母親で「赤ちゃんが窒息したかも