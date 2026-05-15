6月11日開幕のW杯北中米大会に臨む日本代表メンバー26人は15日午後2時に発表される。森保一監督（57）らスタッフは14日も千葉市内で検討を重ねた。森保監督は強度の高い欧州5大リーグとイングランド2部でプレーする選手を重視する傾向があり、この6リーグ経験者が軸になる見通しだ。右太腿裏肉離れから復帰した長友はピッチ外での貢献度が高いが、主力に故障者が続出している状況もあり当落線上。2月に左足首を手術した遠藤は