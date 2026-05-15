世界一有名なペンギン「ピングー」の期間限定ショップ「PINGU(TM) SHOP SHIZUOKA」が、2026年5月16日(土)、静岡パルコ1階のパイレーツ・ファクトリー・ギフツにオープンする。期間は2026年10月25日(日)まで。中部エリアのピングーファン待望のショップで、しかも静岡限定デザインのグッズが登場するというから見逃せない。【画像】富士山をかぶったピングーがかわいすぎる！静岡限定デザイングッズを見る「PINGU(TM) SHOP SHIZUOKA