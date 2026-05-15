「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が７回４安打無失点の快投で約１カ月ぶりの３勝目。防御率はＭＬＢ全体トップの０・８２となったが、米ファンはあるシーンに注目した。七回、この試合初めての連打を浴びて１死一、二塁のピンチを背負った。ここでジャイアンツのギルバートが放った大飛球が左中間へ。パヘズがウォーニングゾーンでキャッチした直後、二塁走者のアダメスが