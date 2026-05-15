イギリスで暮らす日本人女性が体験した、ロンドンの地下鉄での出来事がネット上で注目を集めています。【写真】イギリス「エリザベス・ライン」の車内日本と同様に「優先座席」もイギリス在住6年目の日本人女性「RINA」さん（@r_in_uk）は5月5日の夕方、夫と2歳の長男、0歳の次男とともに、家族4人でロンドンの地下鉄「エリザベス・ライン」に乗車しました。普段は車移動が多いため、イギリスの公共交通機関は久しぶりでした