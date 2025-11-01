ドキドキの初対面！ YouTubeチャンネル「Teddy Kittens」では、子猫がパパ猫に初めて会う様子が配信され、動画のコメント欄には「親子そっくりでかわいい！」「ずっと見ていたい」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これがパパ猫に少しずつ近づく子猫「スプライト」の表情です！

お互いにちょっとぎこちない？

注目を集めたのは「子猫は父親のウィリアムを初めて見ました。」という動画。生後1カ月の子猫「スプライト」のもとに、パパ猫の「ウィリアム」がそっと近寄るシーンから始まります。

初対面で少し緊張しているのか、お互いにちょっとぎこちない様子。ウィリアムがゆっくりと顔を近づけてみますが、スプライトは少し怖がっているようです。「どうして近づいてくるのニャ……」とスプライトは目をそらしてしまいました。

それでもウィリアムは諦めず、スプライトの側を離れません。やっと興味を持ち始めたのか、次第にスプライトから近づいていくように。2匹はしっかりと顔を寄せ合います。

ウィリアムのもふもふのしっぽが気になる様子のスプライト。ウィリアムがしっぽを揺らしてあげると、夢中で遊びだしました。

スプライトが驚かないように、ゆっくりとグルーミングしてあげるウィリアム。最初のぎこちなさはまったくなく、親子の絆がしっかりと感じられますね。

初対面の様子を見守った視聴者からは、「なんてかわいらしい親子なんだ」「怖がられないように接する優しいパパだね」「スプライトが愛らしすぎるだろ」といった声が。猫の親子の姿にメロメロになったようですね。親子のほのぼのとした初対面の光景を、ぜひ動画でチェックしてみてください。