埼玉県春日部市の住宅街で、先月31日夜から1日朝にかけ、住宅の窓ガラスが割られ、現金などが盗まれる事件が6件相次ぎました。警察は関連を調べています。

警察によりますと、1日午前4時前、埼玉県春日部市武里中野の住宅で「窓ガラスが割られている」と110番通報がありました。

何者かが1階の窓ガラスを割って侵入し、現金およそ1万4000円を盗み逃走していたということです。住人にケガはありませんでした。

この住宅の周辺では半径50メートル以内で4軒の住宅で窃盗の被害が見つかりました。

また2〜3キロ離れた春日部市大沼の住宅でも1日朝早く、現金およそ43万円や指輪などが盗まれる被害も見つかりました。

春日部市内では先月31日夜から1日朝にかけ、6軒の住宅で被害があり、現金の被害はあわせて70万円ほどにのぼっています。

いずれも戸建ての住宅が同様の手口で狙われていることなどから、警察は同一犯による連続窃盗事件の可能性が高いとして、関連を調べています。