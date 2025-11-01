ジャパンモビリティショー目前に、今回は特別編。トヨタ2000GTを筆頭に、カローラ・レビン、スープラ、ソアラ、日産スカイラインGT-R、パルサーGTI-R、ホンダNSX、フェラーリ360モデナなど名車の撮りおろし写真を一挙公開します。（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター 諸星陽一）

10月1日、茨城県つくば市にある日本自動車研究所（JARI）で新しい高速周回路を使った「歴代名車によるパレードラン」が行われました。目玉は、1966年のスピードトライアルで3つの世界記録と13の国際記録を樹立した、トヨタ自動車の「2000GT」です。

日本の名車を挙げろと言われて最初に思い出すのが、このトヨタ2000GTでしょう。流麗なスタイルに加えて、当時は非常に珍しかったDOHC6気筒エンジン、日本楽器（ヤマハ）の技術を結集したウッドパネル、日本初となるリトラクタブル・ヘッドライトなど、革新的な技術が詰め込まれていました。その美しさと高性能さは海外でも高く評価され、映画「007は二度死ぬ」の劇中車として使われたことでも知られます。

そんな2000GTが数々の記録を樹立したのが、JARIの高速周回路でした（記録の詳細は次ページへ）。60年近く前、しかも台風に見舞われる悪天候での記録は、素晴らしいものだといえます。このスピードトライアルが1966年10月1日に行われたので、今回のパレードランも、同じ日に開催されたというわけです。

この日も残念ながら風雨が強く、走行は中止に。とはいえ、貴重な2000GTのディテールを存分に撮影できました。加えて、パレードランに参加した歴代名車たちの写真も掲載します。名車ファンはきっと楽しめるはずです。

