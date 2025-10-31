この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【高市内閣】鈴木憲和農林水産大臣について私の意見を話します【おコメ券】」と題した動画を公開。鈴木憲和農林水産大臣の政策について自身の見解を述べ、メディアの論調に疑問を呈した。



動画で高須氏は、過去にテレビ番組でコメンテーターの玉川徹氏が鈴木大臣に対し、「小規模農家を守るためにコストの高い米作りになっているのを元に戻すのか」といった趣旨の質問をした件に言及。この質問の仕方について「ちょっと上から目線で嫌味たらしく質問した」と苦言を呈した。



高須氏は、前任の小泉大臣らが米の増産や備蓄米の放出によって米価を下げようとしていたのに対し、鈴木大臣は増産や備蓄米放出に否定的で、代わりに「おコメ券」を配るという方針を示していると解説。この政策転換は、政府がコロコロ方針を変えることが「農家にとって一番困る」という現場への配慮があるのではないかと推察した。その上で高須氏は、鈴木大臣が農林水産省出身のプロである点を高く評価。「短期的に米の値段を下げるために対策するんじゃなくて、10年20年スパンで農家のことも守って、なおかつ日本の国防ですよね」と述べ、食料自給率の向上という長期的な視点を持つ鈴木大臣の政策を支持する考えを示した。



高須氏は、鈴木大臣を「逸材」と称賛。目先の価格だけでなく、生産者である農家を守り、長期的な食料安全保障を確立することの重要性を訴え、鈴木大臣の手腕に期待を寄せた。