51歳・有吉弘行、黒Tバック姿に衝撃 美脚＆美尻全開にファン騒然「森香澄ちゃんと同じくらいお尻キレイですね〜」
お笑い芸人の有吉弘行（51）が30日、自身のインスタグラムを更新。思わず目を奪われる衝撃的なバックショットを公開した。
【写真】「尻の美しさよ！」大胆に肌を見せた赤コルセット＆黒Tバック姿の有吉弘行
有吉は「便所ジョロキア（ジョジョ）も参加させていただきました！」とつづり、赤いコルセットのようなトップスに、黒のTバック、黒のロングブーツをまとった後ろ姿をアップ。膝上から腰あたりまでの肌が露出しており、驚きの美脚＆美尻を披露している。
強烈な印象を与える後ろ姿に、投稿には「お尻、お綺麗です」「違和感なし」「有吉さんのジョジョ立ち最高」「森香澄ちゃんと同じくらいお尻キレイですね〜」「尻の美しさよ！」などの反響が多く集まっていた。
