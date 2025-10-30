新車約100万円！ カワサキから「“新”アドベンチャーバイク」登場！“ラリースタイル”でタフな仕上がりの「KLE500」シリーズを海外市場で発表

豊富なアクセサリーを用意する新型アドベンチャー

カワサキは、新型のミドルクラスアドベンチャーモデル「KLE500」および「KLE500 SE」を海外市場向けに発表しました。

KLE500シリーズは、排気量451ccのパラレルツインエンジンを搭載しています。ラリースタイルを取り入れたデザインが特徴で、タフな印象を与える本格的な仕様となっています。

カワサキの新型モデル「KLE500 SE」

【画像】超カッコいい！ これがカワサキ新型モデルです（30枚以上）

車体には、専用設計された軽量なマルチパーパス・トレリスフレームが採用されています。

サスペンションはフロントにKYB製の倒立フォーク、リアには新開発のユニトラック式サスペンションを備えています。また、優れた悪路走破性を実現するため、フロントに21インチ、リアに17インチのスポークホイールを装着しています。

装備面では、16Lの燃料タンクやLEDヘッドライトとテールライトが標準で搭載されます。ウインドスクリーンはラリースタイルで3段階の調整が可能。さらに、カワサキのオフロードバイク「KX」を彷彿とさせるシート、フットペグ、ハンドルバーの配置により、本格的なライディングポジションを実現しています。

上位グレードにあたるKLE500 SEには、さらに充実した装備が追加されます。スマートフォンとの接続機能を備えた4.3インチTFTカラーディスプレイをはじめ、LEDウインカー、大型スクリーン、大型のアルミ製スキッドプレート、金属製のハンドガードが標準で備わります。

オーナーの好みに合わせてカスタマイズできるよう、豊富な純正アクセサリーも用意されています。足つき性を向上させるローシートや、積載性を高めるトップケース、パニアケース、リアキャリアのほか、グリップヒーター、エンジンガード、LEDフォグランプ、センタースタンドなどがラインナップされています。

カラーリングは、KLE500がメタリックカーボングレー／エボニーの1色、KLE500 SEはパールブリザードホワイト、パールストームグレー、メタリックブルーグリーンの3色から選択可能です。

なお、KLE500の北米における価格は6599ドル（日本円で約100万円）からとなっています。