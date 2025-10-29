10月28日、2026年1月期の日曜劇場で『リブート』（TBS系）が放送されることが発表された。

「TBSは、『リブート』に鈴木亮平さんが主演、戸田恵梨香さんが共演することを明らかにしました。鈴木さんは、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ役と警視庁捜査一課に所属しながら裏社会ともつながっている悪徳刑事の1人二役を演じるといいます。

戸田さんは、パティシエの妻の元同僚役で出演するそうです。戸田さんがTBSの連続ドラマに出演するのは、2021年1月期放送『俺の家の話』以来5年ぶり。日曜劇場へは初出演となります。

SNSでは、戸田さんの久々のドラマ出演を喜ぶ声が数多くあがっており、期待が膨らんでいるようです」（スポーツ紙記者）

一方で、最近の戸田に関して、ある心配が寄せられている。

「戸田さんは、2020年12月、松坂桃李さんと結婚し、2023年5月には第一子を出産しています。出産後は育児を優先し、仕事をセーブしていましたが、最近になって松坂さんのサポートを受けながら徐々に活動を再開しています。

2026年にNetflixで配信が予定されている、細木数子さんの生涯を描いたドラマシリーズ『地獄に堕ちるわよ』で細木さんを演じることが発表されていますが、撮影中、暑さで倒れてしまい、大事をとって数日撮影が中断したと、2024年11月に『週刊女性PRIME』が報じています。

以前から戸田さんに対し、SNSなどでは『痩せている』と指摘する声もあがっていましたが、この件が報じられて以降、よりいっそうスタイルに注目が集まるようになりました。2025年3月にショートカットを披露した際も、心配の声が上がってしまったほどです」（芸能記者）

こうした体型への心配は、撮影現場でも見られていたようだ。本誌は、今回発表された日曜劇場への出演を、ロケ現場で全力ダッシュする様子とともに、8月に報じている。

その際、居合わせた人は「もともと細身な方ですが、近くで見たら鎖骨がかなり出ていて、頬がこけているように見えて、心配になるほどやせた印象でした」と証言していた。

「女優ですから体型維持に気を使っているのは当然でしょうが、出産後の痩せ姿は、たしかに心配です。夫の松坂さんも、時間のあるときは家事・育児に参加しているようですが、売れっ子夫婦ですから、バックアップするにも限界があるでしょう。

戸田さんとしては、まだまだ手のかかるお子さんの面倒をみながら、育児と仕事を両立しているわけです。撮影など芸能活動との兼ね合いは、想像以上に大変なはずです」（同）

多忙を極める戸田だが、くれぐれも健康には気をつけてほしい。