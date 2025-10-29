ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¸¶°ø ¡½ ¤Ê¤¼·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡©È¯¾É¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
¤Ï¤¸¤á¤Ë
¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡È´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤¿ÉÂµ¤¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÏÀ¸³è½¬´·¡¦ÂÎ¼Á¡¦¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦²ÃÎð¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤È¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò°å³ØÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1. ÅüÇ¢ÉÂ¤È¤Ï ¡½ ·ìÅü¤ò²¼¤²¤ëÎÏ¤ÎÄã²¼
»ä¤¿¤Á¤¬¿©»ö¤ò¤È¤ë¤È¡¢Ãº¿å²½Êª¡ÊÅü¼Á¡Ë¤ÏÊ¬²ò¤µ¤ì¤Æ¡Ö¥Ö¥É¥¦Åü¡×¤È¤Ê¤ê¡¢·ì±ÕÃæ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤¬¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÆ¯¤¤¬½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤»¤º¡¢·ìÅüÃÍ¤¬ËýÀÅª¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¼¡¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ïÎà¡¿¼ç¤Ê¸¶°ø¡¿È¯¾É»þ´ü
1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡¿¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤òºî¤ëç¹Â¡¦ÂºÙË¦¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢Ê¬Èç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¿¼ãÇ¯È¯¾É¤¬Â¿¤¤
2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡¿¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬Èç¤ÎÄã²¼¡Ü¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¡¿Ãæ¹âÇ¯°Ê¹ß¤ËÂ¿¤¤
ÆüËÜ¿Í¤ÎÌó95¡ó¤Ï¡Ö2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¸¶°ø¤òÃæ¿´¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¼ç¤Ê¸¶°ø¡¡§¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î¸ú¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡Ê¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¡Ë
ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÏÊ¬Èç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¶ÚÆù¤ä´ÎÂ¡¤¬È¿±þ¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ
¡¦ÆâÂ¡»éËÃ¤ÎÃßÀÑ¡§»éËÃºÙË¦¤¬±ê¾ÉÀÊª¼Á¡ÊTNF-¦Á¡¢IL-6¤Ê¤É¡Ë¤òÊ¬Èç¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎºîÍÑ¤òË¸¤²¤ë
¡¦±¿Æ°ÉÔÂ¡§¶ÚÆù¤¬Åü¤ò¼è¤ê¹þ¤àµ¡²ñ¤¬¸º¾¯
¡¦¹â»éËÃ¿©¡¦Åü¼Á²áÂ¿¡§¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²á¾ê¤Ç´ÎÂ¡¤Ë¤â»éËÃ¤¬ÄÀÃå¡ÊMASLD¡Ë
¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¡§¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¾å¾º¤Ë¤è¤ê·ìÅüÃÍ¤¬¹â»ß¤Þ¤ê
ÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢²¤ÊÆ¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶ÚÆùÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ç¤¹¡£
3. ¼ç¤Ê¸¶°ø¢¡§¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬ÈçÄã²¼
Åü¤ò½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ç¹Â¡¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬Èç¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Åü¼Á¤ä»éËÃ¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤¬Â³¤¯¤È¡¢ç¹Â¡¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥ë²ÔÆ¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¦ÂºÙË¦¤¬ÈèÊÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬ÈçÎÌ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Äã²¼¤·¡¢·ìÅü¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½é´ü¡§¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ú¤«¤Ê¤¤¡ÊÄñ¹³À¡Ë
¡¦Ãæ´ü¡§¸ú¤«¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢Ê¬Èç¤â¸º¤ë
¡¦Ëö´ü¡§¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃí¼Í¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ø
¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬Èç¤Î¡ÈÈèÊÀ¡É¤Ï¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÀ¸³è²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÉü²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ¼ç¤Ê¸¶°ø£¡§°äÅÁ¡¦ÂÎ¼Á
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ï°äÅÁÅªÁÇ°ø¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤È¡¢2¡Á3ÇÜÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤è¤ê¤â¡§
¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬ÈçÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤
ÈîËþ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÅüÇ¢ÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
5. ¼ç¤Ê¸¶°ø¤¡§À¸³è½¬´·¤È´Ä¶
(1) ¿©À¸³è¤ÎÊÑ²½
¹âÅü¼Á¡¦¹â»éËÃ¡¦¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¿©»ö
¿©»ö»þ´Ö¤ÎÍð¤ì¡¢Ìë¿©¡¢´Ö¿©
ÆÃ¤ËÌëÃÙ¤¤»þ´Ö¤Î¿©»ö¤Ï¡¢·ìÅü¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¯»éËÃ´Î¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
(2) ±¿Æ°ÉÔÂ
1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÊâ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯Ãæ¿´¡¢ÄÌ¶Ð¡¦²È»ö¤Î±¿Æ°¸º¾¯¤Ê¤É¡£
(3) ¥¹¥È¥ì¥¹¤È¿çÌ²
ËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤ò»É·ã¤·¡¢¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë¤è¤ê·ìÅüÃÍ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
(4) ²ÃÎð
²ÃÎð¤Ë¤è¤ê¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¤òÃùÂ¢¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
6. ¸½Âå¼Ò²ñ¤ÇÅüÇ¢ÉÂ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¹â¥«¥í¥ê¡¼¿©¡¦³°¿©¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©¤ÎÁý²Ã
Êâ¤«¤Ê¤¤¡¦Æ°¤«¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë
¿çÌ²ÉÔÂ¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ
¼÷Ì¿¤Î±ä¤Ó¤Ë¤è¤ë¹âÎð²½
ÆÃ¤Ë40ºÐ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈîËþ¡Ü±¿Æ°ÉÔÂ¡Ü¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î¸ú¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÊ¬Èç¤¬¸º¤ë¡×¤³¤È¤¬¼ç°ø¡£
ÆâÂ¡»éËÃ¡¦±¿Æ°ÉÔÂ¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡¦²ÃÎð¤¬È¯¾É¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï°äÅÁÅª¤Ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬Èç¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢ÈîËþ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ×Ãí°Õ¡£
[Ê¸¡§ÃÓ¿¬Âç¶¶¤»¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¡À¤ÎÉ ÂÙ]
ÃÓ¿¬Âç¶¶¤»¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¦À¤ÎÉ ÂÙ¡Ê¤»¤é ¤ä¤¹¤·¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£½é´ü¸¦½¤¸å¡¢»ÔÃæÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆâ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¤Î¿ÇÎÅ¤äÃÏ°è¤Î±¿Æ°ÎÅË¡»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤ÎÎ×¾²¡¢¶µ°é¡¢¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¹â¹»Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Î°å»ö°Ñ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£±¿Æ°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÇÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»ÜÀß¤Î°åÎÅÂÎÀ©À°È÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£