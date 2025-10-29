ヘグセス米国防長官が投稿した動画のスクリーンショット。２７日に太平洋東部でミサイル攻撃を受ける前のボート２隻が映っている/Pete Hegseth/X

（ＣＮＮ）米国のピート・ヘグセス国防長官によると、太平洋東部で２７日、米軍が新たにボート４隻を攻撃し、乗船していた１４人を殺害した。１人は生存している。

米軍は麻薬密輸に関与したとされるボートを太平洋やカリブ海で相次いで攻撃しているが、１日に複数回の攻撃を行ったのは今回が初めて。ヘグセス長官は、生存者の捜索救助についてはメキシコ当局が責任を負うと述べた。

２７日は太平洋で３回の攻撃が行われ、このうち１回はボート２隻を破壊した。麻薬密輸に関与したとされる船舶を米軍が攻撃したのは、９月以来、分かっているだけで、これで１３回目。破壊したボートは計１４隻、殺害した乗船者は計５７人になった。生存者は３人目だった。

米軍は先週、東太平洋で初めてとなるボート攻撃を行っていた。それまでカリブ海で行った攻撃を、太平洋にまで拡大したと思われる。

１０月に入ってカリブ海で行った攻撃でも、乗船者全員の殺害には至っていなかった。この時は生き残った乗船者の男性２人を米海軍が一時的に拘束し、その後それぞれの出身国のエクアドルとコロンビアへ送還した。

米軍がどのような法的権限で生存者を無期限に拘束できるのかが不明だったことから、この問題はジレンマを引き起こした。

メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は２８日の定例会見で、２７日の攻撃と生存者がいる可能性については報告を受けていると述べ、攻撃があったのは公海だったと言い添えた。

その上で、外相に対して米国の駐メキシコ大使と会うよう指示したと述べ、「もし本当に生存者がいた場合は情報を提供する」とした。

麻薬密輸に関与したとされる組織や業者に対する攻撃をめぐっては、トランプ政権が殺害を正当化する目的で機密扱いの法的見解をまとめている。

この見解について法律の専門家は、麻薬密輸業者を一切の法的検証を経ることなく即刻殺害できる敵性戦闘員とみなしているという点で、重大な意味を持つと指摘していた。

へグセス長官は２７日の攻撃で標的としたボートについて、「東太平洋で麻薬を密売する指定テロ組織が運航していた」と主張。「この４隻については我々の情報機関が把握しており、麻薬を積んで麻薬密輸ルートを航行していた」としている。

「最初に攻撃した船には８人の麻薬テロリストの男が乗船していた。２回目に攻撃した船には麻薬テロリストの男４人が乗船していた。３回目に攻撃した船には麻薬テロリストの男３人が乗船していた」。ヘグセス長官はＸ（旧ツイッター）にそう投稿。「全ての攻撃は公海で行われ、米軍に被害はなかった」と強調した。