Bジェイズのカイナーファレファが称賛「ヤマモトを称えたい」

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦で、延長18回6時間39分の死闘を制しサヨナラ勝ちを収めた。延長18回からは山本由伸投手がブルペン入り。登板することはなかったが、翌28日（同29日）、ブルージェイズの野手もこの行動を称賛していた。

山本は25日（同26日）の同第2戦で9回105球を投げて1失点完投勝利をマークし、わずか中1日だった。ドジャースは第3戦で延長18回までに投手10人を登板させ、救援陣を使い切った状態だった。それでも「もうピッチャーもいなかったので、行くしかないと思いました。体調的にも今日、いけると思ったので」と自ら名乗り出てブルペンに向かった。

最終的に延長18回にフレディ・フリーマン内野手がサヨナラ本塁打を放ち試合を締めた。それでも、両軍その時点ですでに全員の救援投手を起用しており、ブルージェイズは28日（同29日）に先発予定だったシェーン・ビーバー投手が肩を作っていた。

アイザイア・カイナーファレファ内野手は「正直言って、昨晩（ブルペンに）向かったヤマモトを称えたい」とコメント。「ヤマモトがあそこ（ブルペン）にいるのを目撃して、『うちは誰が投げるの？』と思い、周りを見回した。そうしたら、ビーバーがブルペンに向かって行った。ブルペンに向かったビーバーとヤマモトに大きな敬意を払いたい」と称えていた。（Full-Count編集部）