「どこへ行ったんだ？」「奇妙だ」プレミア名門移籍の21歳日本人DF、いまだデビューなしに現地も困惑「謎めいているのは…」
今夏に川崎フロンターレからイングランドの名門トッテナムに移籍した高井幸大は、プレシーズンに負傷して戦列を離脱した。９月中旬にはトレーニングに復帰したものの、まだ公式戦デビューを果たしていないどころか、ベンチ入りすらしていない。
日本代表DFの現状に現地も困惑しているようだ。トッテナムの情報を発信しているアカウント『The Spurs News』は「タカイはどこへ行ったんだ？」と見出しを打ち、こう投稿した。
「トッテナムは夏の初めに500万ポンドで高井を獲得したが、この若きDFはそれ以来、姿を消している。８月下旬、トーマス・フランク監督は高井が『数週間離脱する』と明言したが、それから２か月が経った今も彼の姿は見られない」
「さらに謎めいているのは、フランク監督が最近、チーム情報について語る記者会見で、高井について一度も言及していないことだ。奇妙だ」
21歳のCBはいつベールを脱ぐのか。情報が少ないこともあり、現地サイトももどかしさが募っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
