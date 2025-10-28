タレントの森香澄が、10月28日（火）放送の『どこまでハラスメント』に出演。元彼から受けた驚きのモラハラエピソードを語った。

本番組は、現代社会に氾濫する「ハラスメント」の線引きをはっきりさせる討論バラエティ。セクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラなど、言いたくても言えないハラスメントのモヤモヤを、”大天使アレン様”がぶった斬る。今回討論するハラスメントのテーマは「モラハラ」。ゲストには、森香澄、お見送り芸人しんいち、ハシヤスメ・アツコ、なすなかにしの中西茂樹が登場した。

この日、森は腕からデコルテまで透け感のある、白いレースのロングワンピース姿で登場。トークでは、以前交際していた男性がモラハラ気質だったことを明かし、「全部報告するんです。『お風呂入った』とか『今帰ってきた』とか」と、行動を逐一報告させられていた過去を告白。さらにその男性からは「それは愛だよ」「俺のこと愛してるんだったらおかしくないよね？」と言われていたという。

彼氏の行動は次第にエスカレート。森が「今帰った」と連絡を入れたところ、実際に家の前まで確認しに来て「本当だ、電気ついてるね。おかえり」と言われたそうで、スタジオからは「怖〜！」と驚きの声が上がった。

さらに、ある時の口論では、森が「いやそれは違うと思う」と相手の意見を否定したところ、「俺は香澄より香澄のことをわかってる。香澄はこう言うけど、深層心理ではこう思ってるんだよ？」と返されたという。

当時の森は、相手の言い分を「そうなのかな？」と受け入れてしまい、モラハラだと気づけなかったそう。「頼りがいがある人だと思ってたら、どんどんそれがエスカレートしていった。グラデーションだから気づかないんですよね」「全部相談しちゃうし、その人の意見で動く」と振り返りながら、モラハラ被害を自覚することの難しさを語っていた。