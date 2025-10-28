&TEAMが本日10月28日にリリースした韓国1stミニアルバム『Back to Life』より、タイトル曲「Back to Life」のMVが公開された。

本楽曲は、荒々しく強烈なロックヒップホップジャンルに。挫折や試練といった過去の傷を成長の足がかりに変えて“蘇る本能”で再び立ち上がる強い意志が込められており、より大きな世界へ向かって走っていく&TEAMの揺るぎない意志とポジティブなエネルギーが感じ取れる。

MVは、「Am I a monster? Are we?」と問いかけるMAKIのシーンから始まる。メンバーが眠る美しい雲と草原は、画角が引いていくとすべてレプリカであることがわかり、嵐が吹き荒れる“現実”の過酷さをより際立たせている。パフォーマンスは力強いエネルギーと9人の結束を表現しており、MVの後半では溜め込んでいた感情が一気に爆発するように激しさを増していく。

なお&TEAMは、本日10月28日に韓国 ソウルにてファンショーケース『&TEAM Debut SHOWCASE 'Back to Life'』を開催。本公演はWeverse LIVE、HYBE LABELS YouTube、&TEAM公式TikTokアカウントにて配信予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）