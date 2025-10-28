この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「会社を潰す！【経費の無駄になる福利厚生】」と題した動画で、産業医で精神科医の産業医ストレスチェックラボ氏が登場。動画内では、最近増えている福利厚生の充実施策がなぜ「本来の目的」を見失いがちなのか、そして意味のない福利厚生が、むしろ企業の離職率の改善につながらないことを指摘した。



産業医ストレスチェックラボ氏は「福利厚生をやっているのに人が辞める。採用を強化しているのに応募が集まらない。そんな企業は要注意です」と現場感覚を踏まえて解説。厚生労働省の調査でも、主な退職理由は「人間関係」「評価や給与への不満」「将来性が感じられない」など、構造的な問題が原因であり、「どんなにジムを無料にしても、リラックスルームを設置しても定着率は上がりません」と断言する。



さらには、家賃補助、休暇の取りやすさ、などはとても意味があるが、ジムやゴルフ施設、カフェスペースなどの福利厚生は本質的ではない、と主張。「現場のリアルな声は『ジムより給料。マッサージルームより残業削減』」と本音を紹介し、「経営側の“これが社員にウケるだろう”という感覚と、従業員の実感は大きく乖離している」と福利厚生の“目的化”に警鐘を鳴らした。



一見社員思いに見える施策も、利用率が低かったり、一部の人しか使えず不公平感を生んだりすれば「意味のない福利厚生」に。産業医ストレスチェックラボ氏は、「企業がまず取り組むべきは、社員が何に不満を感じているかを知ること」だと主張し、「福利厚生は社員が安心して働ける環境を支えるための手段であって、離職を防ぐための万能薬ではありません」と明確に語った。



特に強調したのは、現場の高ストレス状態に対して「重要なのがメンタルヘルス対策です」とする点であり、「離職は心のエネルギー切れの結果。メンタルヘルス対策を怠る会社は、疲弊と悪循環に陥る」と指摘。大切なのは「心理的安全性が高く、社員同士が助け合える環境づくり」だという。



動画の最後には「本当に意味のある福利厚生とは、社員が安心して働ける信頼と安全の仕組み」と締めくくり、「ミーデン株式会社が支援するメンタルヘルス対策こそが採用力・職場定着力アップのカギ」とアピールした。職場づくりに悩む企業に向け、メンタルヘルス対策の重要性を熱く訴える内容となった。