¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¡Ä¡×¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹â¶¶Íõ¡ÈÆó¸ÔÊóÆ»¡É¤ËÆ¬¤«¤«¤¨¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¡°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¹µ¤¨¤Æ

¥Ð¥ì¡¼ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ù¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹â¶¶ÍõÁª¼ê¡Ê24¡Ë¤¬10·î23Æü¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·
¡Ò¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ëSV.LEAGUE 2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î·ï¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î21Æü¤Ë¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼uka.¡Ê26¡Ë¤È¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î²ÏËÌºÌ²À¡Ê26¡Ë¤È¤ÎÆó¸ÔÁûÆ°¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Öµ»ö¤Ç¤Ï¡¢uka.¤µ¤ó¤¬ËÜÌ¿¤ÎÈà½÷¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢²ÏËÌ¤µ¤ó¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏÊ¸½Õ¤ÎÄ¾·â¤Ëuka.¤µ¤ó¤È¤â¡ÈÍ§Ã£¡É¤È²óÅú¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¸òºÝ¤¹¤é¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·µ»ö¤Î¤È¤ª¤ê¤Ëuka.¤µ¤ó¤¬ËÜÌ¿¤ÎÈà½÷¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ÁêÅö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÌ¿Èà½÷¤ä¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö11·î£±Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¡Ø¥«¥é¥ÀWEEK¡Ù¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¹â¶¶¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥ÀWEEK¤ÏËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾Êª´ë²è¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤âÂ¿¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈËÜ¥µ¥¤¥È¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤À¡£
Ä«¤Î¡ØZIP!¡Ù¤«¤é¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡¢Í¼Êý¤Î¡Ønews every¡¥¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÓÈÖÁÈ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØÍÙ¤ë! ¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ‼¡Ù¤ä¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤Ê¤É38ÈÖÁÈ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶É¤òµó¤²¤Æ¤Î°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£
38ÈÖÁÈ¤¬´Ø¤ï¤ë¶É¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÆÈ¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç®°¦È¯³Ð¤À¤±¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÆó¸Ô¸òºÝ¡É¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¤³¤Î´ë²è¤Ï±Ä¶È¼çÆ³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ¸þ¤â¤½¤ÎÊ¬Âç¤¤¤¡£Æü¥Æ¥ì¤È¤·¤Æ¤â¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ò¹¯¡¢·òÁ´¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¶É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡¦Æü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥«¥é¥ÀWEEK¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¶¨»¿¼Ò¤ËSKY³ô¼°²ñ¼Ò¡¢P&G¡¢HONDA¡¢LOTTE¡¢¤½¤ÎÂ¾£¶¼Ò¡¢Âç´ë¶È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î¥Æ¥£¥Ã¥×¥Í¥¹¤Î¥Ð¥Ê¡¼¤âÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ìÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤É¤í¤¦¡ª ¥ß¥Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢²ÈÂ²¸þ¤±ÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Âç¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£Æü¥Æ¥ì¤À¤±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ä¶È¤¬¤¢¤ï¤Æ¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢°Õ¸þ¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¡£38ÈÖÁÈ¤¬¡Ø¥«¥é¥ÀWEEK¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤²£ÃÇÅª¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð³ÆÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤âÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»öÁ°¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤ä´ë²èVTR¤Ê¤É¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁêÅö¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÊÌ¤ÎÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ø¥«¥é¥ÀWEEK¡Ù¤«¤é¹â¶¶¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¼ÁÌä¾õ¤ò¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹â¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃÆ¤±¤¿Æó¸ÔÊóÆ»¡£X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌ¤ÏËÜ¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡½¡½¡£