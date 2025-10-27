20〜60代女性の最新美容事情…美容は外から？ 内から？
インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社は、全国の女性500名を対象に「アウタービューティー・インナービューティー」に関する調査を実施。このたび、その調査結果を発表しました。
まずは、美容や健康のためにアウタービューティーとインナービューティー、それぞれどれくらい意識しているかを聞いたところ、アウタービューティーにおいては65.2％、インナービューティーにおいては75.8％の人が、意識している・気を付けていることがあると回答。
具体的には、アウタービューティーにおいては、世代を問わず「基礎化粧品にこだわる」「日焼け対策・美白ケア」といったスキンケア系が上位に。「ヘアケアアイテムにこだわる」「メイク」「表情」「美容室に通う」も、すべての世代で比較的上位となりました。
「基礎化粧品にこだわっている」人を対象に、基礎化粧品一式にかけている金額を聞いたところ、平均は20代10,812円、30代13,792円、40 代12,233円、50代11,417円、60代20,918円で、60代が特にお金をかけていることが分かりました。
実践している人がより多かったインナービューティー。20代においての１位は「水分補給(38.0％)」、60代においての１位は「食事の内容・栄養バランス(68.0％)」でした。20代では「運動をする(ジム通いを除く)(23.0％)」、30代では「サプリメントの摂取(21.0％)」が他の世代と比べて上位にランクイン。「腸内環境改善」は、年齢層が上がるほどランキングも上がるという傾向が見えました。
20代で３位にランクインした、ジム通いを除いて何かしら運動をしている人の割合は、30代では 17.0％、40代19.0％、50 代19.0％、60代23.0％でした。ランキングで上位には入りませんでしたが、ジムに通っている人の割合は、20代 6.0％、30 代3.0％、40代1.0％、50代4.0％、60代10.0％。運動に関しては、最も年齢層が低い20代と、高い60代で特に取り入れている人が多いようです。
アウタービューティーとインナービューティーそれぞれに月々かけている金額を聞いたところ、平均金額はどの年齢層でも1,000円〜2,200円ほどアウタービューティーの方が高い結果となりました。インナービューティーは、栄養バランスや生活習慣など、お金をかけずに意識できることも多い中でも、各世代一定の金額を使っているようです。また、若い世代である20代が、50代・60代に次ぐ平均金額となり、メイクやスキンケアといったアウタービューティーだけでなく、内側から美しくなるインナービューティーにも注目し、ある程度お金をかけていることが見て取れます。
インナービューティーを意識している人にそのきっかけを聞いたところ、「見た目の変化を感じたから(45.9％)」「老化
を感じたから(41.2％)」など、自身の状態に変化を感じたことで意識し始めた人が多いことが分かりました。20代に絞
って見てみると、「友人の影響(14.5%)」「家族の影響(13.0％)」が全体結果と比べるとやや上位に。身近な人との情報共有をきっかけに、インナービューティーを意識し始めた人も一定数いるようです。
30代、40代においても、上位は自身の肌や見た目、体調についての変化を感じたことでした。「ダイエットのため(20 代:18.8％／30代:15.1％／40代:7.5％)」や「タレント・インフルエンサー・著名人の影響(20代:8.7％／30代:8.2％／40代:1.5％)」と回答した人の割合に違いが見られました。
アウタービューティー・インナービューティー問わず、もっと早く始めたほうが良かったと思うか聞いたところ、どの世代でも７割以上が「そう思う」もしくは「どちらかというとそう思う」と回答。
特に50代、60代の回答者からは「元々アウタービューティーについては意識していたがインナービューティーは意識していなかったので、乾燥や老化を防ぐためにもっと早くから努力すればよかった(千葉県・54 歳)」「腸内環境や睡眠の質など、若い頃は全く意識していなかったが、最近とても話題になっていて、老化を阻止するにはとても大事だということを実感した(埼玉県・60歳)」「ある時突然顔や体にたるみが目立つようになった。顔のシミ対策などあと 10 年早く始めていれば今は違ったかもしれない(千葉県・61歳)」「アウター、インナーどちらにも意識がなかったので後悔している(福岡県・68歳)」といった声が。20代からも「日焼けはもっと早いうちから対策するべきだった。シミができてからでは遅い(神奈川県・22歳)」「すぐに効果が出ないから早めに始めたほうが良い(東京都・29歳)」という意見が寄せられました。
アウタービューティー・インナービューティーを意識することによって、美容と健康以外にも良い影響があったと回答した人は６割以上。特に、「気持ちが前向きになった(39.9％)」と回答した人は約４割いました。良い影響があったと回答した人に、具体的にどのような体験をしたか聞いたところ「自分に自信を持てることから、誰とでも会話しやすくなった。素の自分で話せるようになった(東京都・21歳)」「美しくなれるとテンションが上がる(北海道・33歳)」「自分に手をかけているということそのものが充実感に繋がっているような気がしている(東京都・47歳)」「出かけるのが楽しくなった(東京都・51歳)」「外出をするようになって近所の顔見知りが増えた(東京都・63歳)」と、前向きに美容を楽しんでいる女性たちの様子がうかがえました。
ビューティーが気持ちにも影響することを受けて、メイクの出来栄えや肌の調子によって気分が変わるかを聞いたところ、特に 20代に気分が変わる人が多いことが分かりました。
また、続けて良かった美容法を聞いたところ、アウタービューティーからインナービューティーまで、さらに細かなケアから日常に取り入れやすいものまで、幅広く寄せられました。
■個人的に「続けて良かった美容法」10選
「モコモコの泡で洗顔をする(千葉県・25歳)」
「推しをつくる(埼玉県・28歳)」
「美白美容液を使い続けること(鹿児島県・31歳)」
「日焼け止めは家でも欠かさず塗る(和歌山県・33歳)」
「ビタミン C を飲む(島根県・44歳)」
「歯磨きをしながら顔の筋肉を動かす(神奈川県・48歳)」
「週末の室内散歩(大阪府・54歳)」
「何が何でも保湿が大事(神奈川県・57歳)」
「美容サプリメントの摂取(広島県・65歳)」
「毎日シ―トマスクをしている(岡山県・68歳)」
最後に、今年の秋、アウタービューティー・インナービューティーで特にやりたいことを質問。１位は「スキンケア(日焼け対策や美白ケアも含む)(54.0％)」、２位は「ヘアケア(36.4％)」、３位は「睡眠の質や長さの改善(31.6％)」でした。アウタービューティー領域にも、インナービューティー領域にも票が入り、内側からも外側からも美しくなりたい女性たちの心情がうかがえる調査結果となりました。
今回の調査では、20代から60代まで、幅広い世代の女性たちがアウタービューティー・インナービューティーの両面でどのようなことを実践しているかが明らかに。基礎化粧品にこだわったり日焼け対策を行ったり、外側からのビューティーにも気を遣っている人、食事の内容・栄養バランス、腸内環境改善といった内側からのインナービューティーを実践している人など、女性たちは幅広い側面から前向きに美容に取り組んでいることがうかがえました。
さらに、アウタービューティー・インナービューティーを意識することで、美容や健康以外にも良い影響があったという声も。世代を問わず７割以上が「アウタービューティー・インナービューティーをもっと早く始めた方が良かった」とも回答していました。
Qoo10では、外側から美しくなるスキンケアやメイク、ヘアケアアイテム等はもちろん、健康食品やサプリメント、入浴や睡眠の時間を充実させるアイテムなど、インナービューティーで活躍する商品も多数展開。“体の内側から美しく”をテーマにしたインナービューティーの特集ページを８月にオープンし、健康飲料や美容サプリ、ダイエット食品など６つのジャンルの商品を販売しています。毎週木曜に商品を更新し、日本や韓国の最新トレンド商品をラインアップしているほか、毎週木・金曜日には 48時間限定のタイムセールも開催。ぜひ、この機会に外側からの「ビューティー」にも内側からの「インナービューティー」にも、Qoo10を活用してみてはいかがでしょうか。
