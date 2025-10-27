「プロよりアマチュアのほうが断然稼げる」ゴルフ界で巻き起こる《逆転現象》驚きの実態

皆さんこんにちは。今回から「真珠のつよかわゴルフ」を始めます、と言っても、突然過ぎてよく分からないと思うので、順序よく説明させて頂きます。

まず企画・構成担当で本連載のホスト役をする私、木村和久の自己紹介から。職業はコラムニスト・漫画原作者で、多数のゴルフ雑誌＆媒体（『週刊ゴルフダイジェスト』、『アルバ』、『スポルティーバ』、『ゴルフのニュース』）で連載中です。

そんなある日、ネタ探しでユーチューブを見ていると、やたら元気で可愛いティーチングプロを見つけます。それが堀真珠（ほり・しんじゅ）さんです。

「真珠ごるふちゃんねる」という番組を拝見し、その面白さにどんどん魅了されます。加えて真珠ごるふちゃんねるとコラボした、ゴルフユーチューバー仲間の番組を見て、何やら新しい風が吹き始めていると感じ、彼女とコンタクトを取り取材を開始しました。

その結果、驚くべきことがゴルフ界、特に女性ゴルファーの間で起きていたのです。それが「プロとアマの逆転現象」です。どういうことかというと――。

試合はほぼ赤字…「食えないプロ」の増加

合格率約3％、毎年20人程しかなれない女子プロゴルファーの世界は厳しいです。しかもプロになってもシード権がなければ、基本レギュラーツアーに出れません。

女子プロの数はざっと1000人弱、その中でプロらしく稼げているのは100人もいないでしょう。トーナメントの賞金配分は賞金総額1億円の場合、優勝者が1800万円、予選通過者の最後の50位が40万円。それ以下の順位でも賞金が出る場合がありますが、遠征費で相殺され実質稼ぎゼロ、いやむしろ赤字です。

レギュラートーナメントに出れないプロは、ステップアップツアーやネクストヒロインゴルフツアーなどの下部ツアーに出たり、BSやCSのゴルフバラエティや勝ち抜き番組に出ます。ミニツアー参戦やメディア露出をしていればスポンサーが付くので、そのレベルまではそこそこ稼げます。ここまででプロ全体の2割もいないでしょう。

残り8割以上のプロは、生活のためにアマチュアとラウンドをするプロアマ営業をしたり、ティーチングをして生活費を稼いでいるのが現状です。けど生活費を稼ぐ仕事をやれば練習時間が減り、シード権獲得の予選会、すなわちQT（クオリファイングトーナメント）を突破出来ないジレンマに陥ります。

そうやって悩んでいるプロが実に多いなか、一方でこんなことも起きています。

稼げるアマチュアゴルファーの台頭

ユーチューブのゴルフ番組で活躍している女性達は、プロもどきと言いますか。真珠さんのようなティーチングプロやプロ資格を取ったけど試合に出れず、何かに勝機を見いだしたいと思っている人が結構います。

もちろんアマチュアも多数おり、試合や競技よりはユーチューブやインスタグラムなどのSNSが、戦場かつプロモーションの場となります。ユーチューブでゴルフ番組を制作してバズれば、何万人もの人が見ます。現在ユーチューブには有名ゴルファーやゴルフ好きタレントも参戦しており、コラボで当たれば視聴回数は爆上がりに。

特に真珠さんのような可愛くて上手な女性はひっぱりだこ。認知度が上がれば、今度は「案件」という美味しいプロモーション話が舞い込みます。そちらはゴルフ関連商品のプロモーションに始まり、美容、健康グッズなどをPRすることとなります。

しかも女子の場合、名前が売れるとプロアマイベントに頻繁に呼ばれます。つまりおじさんゴルファーは、若くて上手な女性と一緒にラウンドをしたがるんですね。

真珠さんで年間約100ラウンド強、おおよそサラリーマンくらいは稼げるようになったそう。加えて年間契約のスポンサー案件もあり、ゴルフタレントみたいな存在になっています。

そして今や、往年の人気男子プロより、無名の女子アマの方が、ギャラで上回る逆転現象が起きました。あ〜書くスペースがない。続きは次回ということで……。

