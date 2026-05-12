「消費者の個人データを使用して数十億ドル(数千億円〜数兆円)を稼ぎながら消費者を誤解させてきた」として、テキサス州のケン・パクスストン州司法長官がNetflixを提訴したと発表しました。Attorney General Ken Paxton Sues Netflix for Spying on Texas Kids and Consumers by Illegally Collecting Users’ Data Without Their Knowledge or Consent | Office of the Attorney Generalhttps://www.texasattorneygeneral.gov/ne